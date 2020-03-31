2020/03/31 | 13:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه بتسهيل إجراءات مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 13:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه بتسهيل إجراءات مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه بتسهيل إجراءات مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).