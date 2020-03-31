🟠نائب عن الحكمة:رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لم يقدم أي طلب بعقد جلسة لمنح الثقة لحكومته.

2020/03/31 | 13:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية”ستار الجابري: ،ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لم يقدم أي طلب بعقد جلسة لمنح الثقة لحكومته.وقال الجابري في تصريح له، إن”العطلة التشريعية انتهت […]

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