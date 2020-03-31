استشهاد فلاح بانفجار عبوة ناسفة في ناحية العبارة بديالى

2020/03/31 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أفاد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الثلاثاء، بأن فلاحا استشهد بانفجار عبوة ناسفة في بساتين زراعية شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية العبارة (13كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي، إن “فلاحا استشهد بانفجار عبوة ناسفة في بسانين زراعية في اطراف ناحية العبارة”.واضاف التميمي، ان “فريق من الشرطة بدء التحقيق في ملابسات […]

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