العمليات المشتركة تكشف جدول زمني لتسليم قوات التحالف لمواقعها بالعراق والجنسيات المنسحبة

2020/03/31 | 13:50 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن جدول زمني لتسليم قوات التحالف الدولي مواقع أخرى في الأيام المقبلة...

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