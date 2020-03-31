إسبانيا تسجل أعلى عدد وفيات يومية بكورونا خلال 24 ساعة

2020/03/31 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء تسجيل 849 حالة وفاة الليلة الماضية، وهو أعلى عدد للوفيات يسجل في 24 ساعة منذ ظهور الوباء في البلاد.وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فان إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8189 بعد أن كان أمس الاثنين 7340، في حين ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 94 ألفاً و417 حالة بعد

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