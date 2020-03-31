مصدر: الحكومة تعتزم تعويض 9 ملايين متضرر من الحظر

2020/03/31 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر صحفية عن وجود مخطط حكومي لتعويض نحو 9 ملايين مواطن تضرر جراء حظر التجوال المفروض على كافة المحافظات ضمن مساعي مكافحة كورونا.ونقل مصدر حكومي، ان ”رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي يتأهب لاجتماع نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة سبل إيجاد حل لنحو 9 ملايين مواطن تأثروا بشكل مباشر بإجراءات حظر التجول الذي […]

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