ذي قار.. مصاب بكورونا هرب من المستشفى وشارك بمجلس عزاء والده

2020/03/31 | 13:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مصدر في ذي قار، اليوم الاربعاء بأن مصابا بفيروس كورونا في المحافظة هرب من المستشفى يوم أمس الثلاثاء وبقي حتى المساء مع عائلته والتقى بعدد من أهالي المنطقة، قبل أن تعيده سيارة أسعاف للمستشفى.وقال المصدر، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "المصاب الهارب قبل إعادته الى المستشفى أخبر المنطقة بأنه ليس مصابا بفايروس كورونا وأن الطبيب كتب له بالخروج، ولم يخبرهم بأنه قد هرب".وتابع، أن "والد المصاب توفي صباح اليوم الاربعاء وإجتمع الناس في المنطقة وخالطوا عائلته، على الرغم من أن دائرة الصحة أخبرتهم بأنه لا يجب عليهم الخروج والالتزام بالحجر المنزلي".وأوضح: "تم تشييع والد المصاب مع تجمع عدد كبير من الناس فيما أقيم مجلس عزاء بمنطقة مدينة الصدر وسط الناصرية".وسجلت محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 57 عاما من سكنة مدينة الناصرية.وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري، في بيان، تلقته، "كلكامش برس، أن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد أكدت تسجيل حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا لمواطن من مدينة الناصرية يبلغ من العمر 57 عاما".وأضاف الجابري ان "المريض راقد في ردهات العزل المخصصة لهذ الغرض منذ اربعة ايام وتقدم له خدمات الرعاية الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية".

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