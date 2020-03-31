لبنان: 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 463

2020/03/31 | 13:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/علنت وزارة الصحة اللبنانية ارتافع عدد المصابین بفیروس كورونا المستجد - كوفید 19 إلى 463 مع تسجیل البلاد 17 إصابة جدیدة فیما وصلت الوفیات بالفیروس إلى 12 حالة.ووفقا لتقریر الوزارة الیومي فإن حالات الإصابة الجدیدة ال 17 بفیروس كورونا تشمل الحالات المثبتة في مستشفى رفیق الحریري وباقي المستشفیات الجامعیة والمختبرات الخاصة.وسجلت الصحة اللبنانیة حالة وفاة جدیدة بفیروس كورونا لمریض خمسیني كان یعاني أمراضا مزمنة لیرتفع إجمالي الوفیات بالفیروس إلى 12 وفاة.وأعلن لبنان تمدید "التعبئة العامة" حتى ال 12 من ابریل المقبل ضمن جھود البلاد لمكافحة فیروس كورونا ومن بینھا استمرار إغلاق مطار بیروت والمعابر البریة والبحریة وحظر التجول من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا بالتوقیت المحلي.

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