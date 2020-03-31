🟠 فيروس كورونا يعري حقيقة “الغولاغ الأمريكي”

2020/03/31 | 13:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت العنوان أعلاه، كتبت فيكتوريا نيكيفوروفا، في “فزغلياد”، حول السجون الأمريكية المكتظة، والنسبة الهائلة للقابعين فيها بلا ذنب، فهل يطلق كورونا سبيلهم؟ وجاء في المقال: سُجلت في الولايات المتحدة، أول […]

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