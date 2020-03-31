🟠أنباء عن وفاة عبد الحليم خدام في باريس

2020/03/31 | 13:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس ـ وكالات: تناقلت وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل نبأ وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام، اليوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر ناهز 88 عاما، فيما لم يصدر […]

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