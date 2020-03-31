صحة ذي قار تعلن سلامة 13 عينة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا

2020/03/31 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار ،الثلاثاء (31 آذار 2020)، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 13 حالة جديدة من الحالات الـ(34) المشتبه إصابتها بفايروس كورونا والمرسلة الى مختبرات الصحة العامة في بغداد.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نتائج العينات التي ارسلت سابقا الى مختبر الصحة العامة في بغداد، اثبتت سلامة تسع من الحالات تم إعلانها صباح اليوم بالاضافة إلى 13 حالة جديدة"، مبينة أن "مجموع الحالات السالبة لهذا اليوم 22 حالة وذلك من اصل (34) حالة مشتبه بها حيث كانت نتيجتها سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا".





وأضاف ان "الحالات الباقية مازالت قيد الفحص وبانتظار نتيجتها"

يذكر ان محافظة ذي قار سجلت حالة إصابة واحدة بفايروس كورونا لرجل خمسيني من مدينة الناصرية.

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الثلاثاء (31 آذار 2020)، نتائج الحالات الـ 11 المشتبه إصابتها بفايروس كورونا المستجد في المحافظة.





وقال مدير إعلام الدائرة، فارس العزاوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نتائج الفح

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (31 آذار 2020)، تسجيل أكثر من 3000 الاف حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتسجيل 141 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إنه "

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الإسبانية، الثلاثاء (31 آذار 2020)، تسجيل 849 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن "إسبانيا سجلت، اليوم الثلاثاء، 849 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 س

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