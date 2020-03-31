السفارة الأمريكية توجه انذاراً صحياً لمواطنيها في العراق من أجل المغادرة: نقلكم لن يكون مجانياً

2020/03/31 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت السفارة الامريكية في بغداد، الثلاثاء (31 اذار 2020)، انذاراً صحياً لرعاياها المتواجدين في الب...





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