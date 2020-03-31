سلامة 13 حالة جديدة مشتبه إصابتها بكورونا في ذي قار

2020/03/31 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 13 حالة جديدة من الحالات الـ(34) المشتبه إصابتها بفايروس كورونا والمرسلة الى مختبرات الصحة العامه في بغداد.وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “نتائج العينات التي ارسلت سابقا الى مختبر الصحة […]

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