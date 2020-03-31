تدريسيون في الجامعة العراقية يشاركون بمؤتمر علمي بالصين

2020/03/31 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شارك تدريسيون من كلية الطب في الجامعة العراقية بالمؤتمر العلمي الذي نظمته شركة (Astrazenica) حول وباء كورونا.ويهدف المؤتمر الذي عقد عبر الإنترنت وبعنوان، الى تبادل أحدث المعلومات حول الفايروس في الدول الاكثر تضرراً من الوباء كالصين وايطاليا وفرنسا والمانيا وتحديد أفضل السبل لمواجهته، ومناقشة اسباب ظهور المرض، وطرق التعامل مع المصابين […]

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