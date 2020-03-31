🟠كورونا تضع النجم “رونالدو” في موقف محرج

2020/03/31 | 14:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت صحيفة “الميساغيرو” الإيطالية، أن يوفنتوس قد يضطر لبيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد التداعيات المالية الكارثية التي لحقت بالنادي بسبب تفشي فيروس كورونا.ووفقا للصحيفة، فإن رونالدو قد يعاني […]

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