33 مليون دولار من البنك الدولي لموريتانيا

2020/03/31 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منح موريتانيا مبلغ 133 مليون دولار، موزعة على ثلاثة مشاريع أحدهما يتعلق بدعم القطاع الصحي بـ23 مليون دولار.وسيتم تقديم المنحة بهدف دعم النظام الصحي، وتحديدا ضمن الهدف الإنمائي للمشروع الأصلي في تحسين استخدام وجودة خدمات الصحة الإنجابية لصحة الأم والطفل الإنجابية (RMNCH) في مناطق محددة حسبما افاد موقع […]

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