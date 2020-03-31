انذار صحي من سفارة واشنطن لرعاياها في العراق

2020/03/31 | 14:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت السفارة الامريكية في العراق، الثلاثاء، تعليمات جديدة لرعاياها المتواجدين في العراق، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.وذكر بيان للسفارة، أن "كل من السفارة الامريكية في بغداد والقنصلية العامة الامريكية في أربي، تعملان على تحديد خيارات للرحلات الجوية قد تكون مُتاحة هذا الاسبوع".وأشار إلى، ان "الرحلات الجوية لن تكون بالمجان"، مبينا: "حيث سيتحتم عليكم حجز وتسديد أثمان كل التذاكر.من المحتمل أن تبلغ الكُلف التقديرية للرحلات الجوية المُتجهة الى الولايات المتحدة مايزيد على 2500 دولار أمريكي للتذكرة الواحدة".وتابع، أن "وجهات الرحلات الجوية ستكون محدودة، وعقب الوصول الى الولايات المتحدة، سيكون المسافرون مسؤولين عن ترتيب تنقلاتهم الداخلية".ولفت الى ان "السفارة غير مسؤولة عن السياسات المتعلقة باستصحاب الامتعة والحيوانات الاليفة".

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