تحقيق نينوى تخلي سبيل 50 موقوفاً وفق قانون مكافحة الارهاب

2020/03/31 | 14:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب، الثلاثاء، الافراج على 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ان " قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب الاتحادية القاضي بالافراج عن 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب".وعزا السبب، إلى "عدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ الاجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا".

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