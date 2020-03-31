خاميس يطرق أبواب الرحيل عن الملكي

2020/03/31 | 14:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز في طريقه للخروج من ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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