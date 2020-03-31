الحكمة: لم يصدر موقف منا بشأن الزرفي

2020/03/31 | 14:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي, الثلاثاء، عدم صدور موقف بتغيير في مواقفه من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في الوقت الحاضر, مشيرا الى ان الظرف الحالي يتطلب من الجميع فتح الحوارات للعبور من الازمتين الصحية والاقتصادية.

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