2020/03/31 | 14:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة الصدمة تدعو مواطني البصرة للالتزام بحظر التجوال وتتوعد بملاحقة المخالفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 14:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة الصدمة تدعو مواطني البصرة للالتزام بحظر التجوال وتتوعد بملاحقة المخالفين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة الصدمة تدعو مواطني البصرة للالتزام بحظر التجوال وتتوعد بملاحقة المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).