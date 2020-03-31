اخلاء سبيل خمسين موقوفاً وفق المادة م4/1 من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الادلة

2020/03/31 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب عن الافراج على 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان ” قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب الاتحادية القاضي بالافراج عن 50 موقوفاً […]

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