الجابري يستبعد عقد جلسة طارئة للبرلمان بسبب أزمة كورونا وحظر التجوال

2020/03/31 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، عقد جلسة إستثنائية للبرلمان في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.

وأوضح الجابري في تصريح، ان مجلس النواب لم يتمكن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وفرض حظر التجوال على خلفية تفشي وباء كورونا، من عقد جلساته على الرغم من انتهاء عملته التشريعية في العاشر من الشهر الجاري، ولا نية لديه لعقد جلسة خلال الفترة الحالية، مرجحا ان يعتذر المجلس عن عقد جلسة طارئة لمنح الثقة برئيس الوزراء المكلف، في ظل حظر التجوال واستمرار أزمة انتشار الوباء.

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