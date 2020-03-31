أردوغان يطلق حملة وطنية لدعم المتضررين من كورونا ويتبرع براتبه لـ 7 أشهر

2020/03/31 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة إلى المواطنين الأتراك للمشاركة في حملة التضامن الوطنية لدعم المتضررين من فيروس كورونا.

وأطلق اردوغان حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة سبعة أشهر، داعيا الى اسهامات أكبر من رجال الأعمال والمسؤولين وكافة نواب البرلمان وأعضاء الأحزاب ورؤساء البلديات إلى المشاركة في الحملة خلال هذه المرحلة الحرجة، لافتا الى أن هدف هذه التبرعات تقديم دعم إضافي إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتضررين جراء تدابير مكافحة كورونا.

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