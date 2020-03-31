2020/03/31 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الى ان الارادة الشعبية والسياسية ترفض بقاء القوات الامريكية.وقال الربيعي في حديث لقناة العهد الفضائية اليوم الثلاثاء، ان “أمريكا كانت تملك مئات القواعد العسكرية في العراق بعد 2003” مبينا ان “إعادة التموضع الأمريكي يعكس الخشية من تلقي ضربات فصائل المقاومة”.واضاف الربيعي “نشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود الربيعي: الارادة الشعبية والسياسية ترفض بقاء القوات الامريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمود الربيعي: الارادة الشعبية والسياسية ترفض بقاء القوات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).