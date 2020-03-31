تحت جناح “حظر التجوال” اعتقالات تستهدف المتخلفين عن الخدمة العسكرية بدير الزور

2020/03/31 | 14:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – شنت القوات السورية النظامية في مدينة #دير_الزور، ليل أمس، حملة دهم واعتقال طالت عدداً من الشبان المتخلفين عن أداء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، مستغلة قرارات #حظر_التجوال المفروضة منذ

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