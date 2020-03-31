محافظ اربيل يعلن تمديد حظر التجوال

2020/03/31 | 14:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ اربيل فرست صوفي يوم الثلاثاء تمديد حظر التجوال في المحافظة.

ونقلت محطة كوردستان 24 الفضائية عن صوفي قوله ان حظر التجوال تم تمديده ، من دون الاشارة الى المدة.

وعبر عن شكه للسكان على التزام باجراءات الحظر، مؤكدا ان المحافظة ستقدم التسهيلات للمواطنين.

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