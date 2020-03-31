تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في النجف .. وزير الصحة: الزيادة متوقعة بالعراق

2020/03/31 | 14:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم الثلاثاء بتسجيل 22 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة النجف.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان مديرية صحة النجف اجرت فحوصات مختبرية لعدد من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

واضاف المصدر ان نتائج الفحوص لـ 22 شخصا كانت موجبة اي انهم حاملون للفيروس، مردفا بالقول ان من بين المصابين الجدد 11 فردا من اسرة واحدة.

من جهته اعتبر وزير الصحة زيادة عدد المصابين بالفيروس في انحاء العراق بالمتوقعة.

تتمة..

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