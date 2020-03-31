السلطات الروسية تسجل 500 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/31 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أن حصيلة المصابين في البلاد ارتفعت إلى 2337 شخصا.وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن معظم الإصابات تم تسجيلها في موسكو (387 حالة) وبطرسبورغ (48 حالة)، كما رصدت حالات جديدة […]

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