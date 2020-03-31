هيغواين على اعتاب الرحيل عن يوفنتوس

2020/03/31 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، من الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت صحيفة توتو سبورت، أن “هيغواين يعد من أقرب الراحلين عن “البيانكونيري”، خاصة بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الأرجنتيني مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي”.وأضافت أن “يوفنتوس يرغب في ضم مهاجم تحت 30 عاماً، ويعتبر غابريل خيسوس الأقرب […]

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