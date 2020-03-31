2020/03/31 | 15:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت عمليات الجزيرة، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الأسد بصواريخ.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي قوله: إن"عصابات داعش الارهابية، اقدمت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء على اطلاق صواريخ كاتيوشا لا يتعدى مداها 6 كم من غرب مدينة هيت وسقطت في صحراء نائية من دون أي أضرار".

وأضاف أن "الحديث عن صد منظومة الباتريوت للصواريخ المطلقة عار عن الصحة"، مؤكداً أن الصواريخ سقطت على أرض صحراوية تبعد حوالي 40 كم عن قاعدة عين الاسد".

ونقلت وسائل اعلام، إن "صاروخين سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غرب مدينة هيت ( ٧٠كم غرب الرمادي)، كادا يستهدفان قاعدة عين الاسد التي تضم القوات الامريكية"، مؤكدة أن منظومة الباتريوت الامريكية اعترضت الصاروخين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الجزيرة تنفي استهداف قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الجزيرة تنفي استهداف قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).