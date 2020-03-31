بالصور.. منافذ (كي كارد) تشهد تزاحماً من قبل المتقاعدين وسط مخاوف من تفشي كورونا

2020/03/31 | 15:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شهدت منافذ "كي كارد" للدفع الالكتروني، اليوم الثلاثاء، زحاما شديدا من قبل المتقاعدين لتسلم رواتبهم، رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقال مراسل "الغد برس" ان منافذ "كي كارد" للدفع الالكتروني تشهد زحاما كبيرا من قبل المتقاعدين، وسط تخوف كبير من أن تتحول إلى وسيلة لتفسي فيروس كورونا.

يذكر ان هيئة التقاعد الوطنية اعلنت يوم امس الاثنين، عن اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

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