تعرف عليها …. عشرون دولة لم يصلها فيروس كورونا

2020/03/31 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….لم يتمكن كورونا من الوصول إلى 4 دول أسيوية، و6 إفريقية، إضافة إلى 10 دول في قارة أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الإستوائية، وفق مجلة “نيوزويك” الأميركية.وتضم قائمة الدول الأسيوية الخالية من كورونا “اليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان”.أما الدول الإفريقية فهي “بوروندي، ومالاوي، وسيراليون، ومملكة ليسوتو، وجزر القمر، […]

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