حزب الدعوة يدعو إلى تجريم من يروج وينشر أفكار حزب حكم العراق قبل ٢٠٠٣

2020/03/31 | 15:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، يوم الثلاثاء، تجريم من يروج لحزب البعث (الحزب الحاكم قبل ٢٠٠٣).وقال الحزب في بيان إنه “في مثل هذا اليوم 31-3من عام 1980 […]

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