’’تكسي كريم’’ تقدم مبادرة لنقل الأطباء والممرضين بالمجان للمساعدة في مواجهة كورونا

2020/03/31 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة ’’تكسي كريم’’ إحدى شركات النقل والاقتصاد التشاركي الإقليمية، الثلاثاء (31 اذار 2020)، تقديمها مبادرة لنقل الأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع فيروس كورونا، بالمجان، للمساعدة في مواجهة الفيروس داخل العراق.

وقال إعلام الشركة، إن "شركة كريم تقدمت بمقترح للجهات الحكومية لتأمين تنقلات سلسة من الأطباء والممرضين العاملين ضد انتشار فيروس كورونا في العراق وبدون مقابل".

وأضافت، أنها اقترحت "إمكانية توفير خدمة التوصيل للمنازل في ظروف حظر التجوال الحالية، وذلك ضمن آلية يوفرها تطبيق تاكسي كريم من خلال تحديد أقرب موقع لمركز تموين أو صيدلية من منازل المواطنين وإيصال المواد التموينية الى بيوتهم من قبل سائقي كريم".

وأشارت الى أنها "آلية وفرتها شركة كريم -التي تتخذ من دبي موقع لها- وبالتعاون مع عدة حكومات في دول مجاورة لضمان استدامة الحياة وتأمين المواطن باحتياجاته اليومية من خبز ودواء ومواد تموينية رئيسية بما يضمن تقليل خروج المواطن من المنزل ضمن فترة حظر التجول وضمان عدم وجود تجمعات وازدحام".

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