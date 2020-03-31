بينها تسمية كل رئيس وحدة رئيساً لخلية أزمة في منطقته.. قرارات ’’أزمة الديوانية’’ في اجتماع اليوم

2020/03/31 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

عقد محافظ الديوانية، رئيس خلية الأزمة في المحافظة، زهير علي الشعلان، الثلاثاء (31 آذار 2020)، اجتماعاً موسعاً لخلية الازمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، فيما أصدر عدة قرارات بخصوص الإجراءات الأمنية والصحية في المحافظة، للحد من انتشار الفايروس.





وذكر مكتب إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاجتماع أصدر قرارات عدة، ومنها، استضافة مدراء الأقضية والنواحي ومنحهم صلاحيات تامة لفرض حظر التجوال ومتابعة أسعار المواد الغذائية، إضافة الى تسمية كل رئيس وحدة ادارية للأقضية والنواحي رئيس خلية ازمة، لإدارة امور القضاء او الناحية".

واضاف البيان، انه "تماشياً مع قرار الخلية المركزية يتم الابقاء على حظر التجوال لغاية السبت الموافق 2020/4/11، مع الإبقاء على الاستثناءات المذكورة في المقررات السابقة"، مشيراً الى أن "دائرة صحة الديوانية، والمصارف، والدوائر الخدمية، والصحفيين، والاعلام، تستثنى من تعطيل الدوام الرسمي".

وأشار الى "توفير المشتقات النفطية الكافية للشهر الحالي والاشهر المتبقية"، مضيفاً أن "خلية الازمة قررت السماح بنقل الاليات الحاصدات من قضاء الى آخر، من الساعة الثانية عشر ليلاً الى الساعة السادسة صباحاً فقط ولا يسمح بمخالفة الاوقات".





ودعا المحافظ "المواطنين الى الالتزام بصورة اكبر خلال هذا الاسبوع كون هذه الايام هي اشد وقعاً من غيرها".

ولفت البيان الى أن "من القرارات الصادرة، إعداد خطط لازمة لإسناد القوات الامنية لجميع الاقضية والنواحي وانتشار القوة الامنية بشكل تنظيمي، مما يحفف سيطرة تامة على فرض الحظر".

وأكد البيان "الابقاء على غلق الطرق الرئيسية والنيسمية التي تؤدي الى جميع المحافظات، إضافة تنظيم عمل توزيع المساعدات الغذائية، وآلية ايصالها الى العوائل المتعففة".

وشدد على "إخضاع جميع المخالفين الذين يعرضّون حياتهم وحياة الآخرين لخطر العدوى للمحاسبة القانونية المشددة".

بغداد اليوم- بغداد

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