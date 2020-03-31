2020/03/31 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة ميسان المحلية تدعو التجار وميسوري الحال الى التبرع بالمواد الغذائية لتوزيعها على العوائل المتعففة وذات الدخل المحدود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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