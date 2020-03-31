بعد تخفيض الرواتب.. برشلونة يتحدث عن

2020/03/31 | 15:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]بعدما أعلن ليونيل ميسي قرار تخفيض راتبه ورواتب لاعبي برشلونة، وهاجم إدارة الفريق، جاء رد الفعل سريعا من رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بشأن تجديد التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

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