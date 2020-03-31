🟠إيران وروسيا تقدمان يد العون لأمريكا للقضاء على “كورونا”

2020/03/31 | 15:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، مساء أمس الاثنين، أنها ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من صناعة جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقال هادي زهيري […]

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