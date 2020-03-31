تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا بينهم عائلة 11 شخص بالنجف

2020/03/31 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….افاد مصدر طبي مسؤول بتسجيل 22 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة النجف.وقال المصدر لل( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ان “مديرية صحة النجف اجرت فحوصات مختبرية لعدد من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا”.وأضاف ان ” نتائج الفحوص لـ 22 شخصا كانت موجبة اي انهم حاملون للفيروس، مبيننا ان ” من بين المصابين الجدد […]

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