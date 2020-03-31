2020/03/31 | 15:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة في البصرة تؤكد عبر المربد ان لا صحة لما تم تداوله شعبيا بشأن انتهاء حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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