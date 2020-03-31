تعرف على الفوائد الصحية العديدة لماء الخيار

2020/03/31 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماء الخيار وسيلة سريعة وصحية لمد الجسم بالسوائل خاصة وأنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينيات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تقي من أمراض مثل السكري والقلب.

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