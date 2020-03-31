العراق يخلي سبيل 50 موقوفا لـ”عدم كفاية الأدلة”

2020/03/31 | 15:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الإرهاب عن الافراج على 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء ان ” قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب الاتحادية القاضي بالافراج عن 50 […]

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