الشيخ الامين يعزي بوفاة العلامة الكبير عبد الرزاق الحسني البغدادي

2020/03/31 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، العالم الاسلامي والحوزات العلمية بوفاة العلامة الكبير عبد الرزاق الحسني البغدادي.وقال سماحته في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ما نصه “نُعزي العالم الإسلامي والحوزات العلمية بوفاة العلاّمة الكبير والمُحقّق النِحْرير السيد عبد الرزاق الحسني البغدادي، ونسأل الله أن […]

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