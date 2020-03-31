صحة كركوك تعلن تسجيل ٳصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/31 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، الثلاثاء (31 اذار 2020)، تسجي اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير الدائرة كريم ولي، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "كركوك سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا، لفتاة عشرينية".

واوضحت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق من اليوم، ان سبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، هو الانتقال من الفحص الوبائي الذاتي الى المسح الوبائي الفعال وزيادة عدد المسحات والفحوصات المجراة في بغداد والمحافظات.

بغداد اليوم - بابل

قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، الثلاثاء (31 اذار 2020)، السماح بفتح شركات الصيرفة والتحويل المالي لـ 3 أيام.

وقالت الخلية في امر اداري، إنه "استناداً الى السلطة المخولة لنا واشارة الى مقررات خلية الازمة لغرض تسيير

بغداد اليوم- كردستان

كشفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء (31 آذار 2020)، سبب ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا في أراضي الإقليم، بالأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد قادر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تزايد حالات الإ

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الثلاثاء (31 اذار 2020)، الى اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الطبقة ذات المستوى المعيشي المتدني، وتأمين توزيع مفردات بطاقة التموين، ورواتب المتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بي

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