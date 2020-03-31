صحة كردستان تكشف سبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم

2020/03/31 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

كشفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء (31 آذار 2020)، سبب ازدياد حالات الإصابة بفايروس كور...





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