انسحاب أم اعادة تموضع... نوايا اميركية مبيتة في العراق

2020/03/31 | 16:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسليم القوات الاميركية في العراق بعض قواعدها الى القوات العراقية، واعلانها الانسحاب منها، عملية ربما يراها البعض –من المتفائلين- خطوة الى انسحاب هذه ...

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