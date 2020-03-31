2020/03/31 | 16:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، سبب زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد الى الانتقال من الفحص الوبائي الذاتي للفحص عبر "المسح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تكشف سبب زيادة اعداد الاصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تكشف سبب زيادة اعداد الاصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).