شاهد تفسير انسحاب القوات الامريكية من بعض القواعد في العراق

2020/03/31 | 16:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح عباس الزيدي عضو الهيئة السياسية في كتائب سيد الشهداء ببغداد في حوار مباشر مع قناة العالم سبب انسحاب القوات الامريكية من بعض القواعد في العراق ....

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