محافظ واسط يتابع اجراءات الحظر الصحي في المحافظة

2020/03/31 | 16:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]تابع محافظ واسط محمد جميل المياحي، الثلاثاء، تطبيق اجراءات الحظر الصحي في المحافظة.

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